Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα, Σαντορίνη και Κεφαλονιά, κι έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και καταστροφές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κυρίως πλημμυρικά φαινόμενα, που δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις συγκεκριμένες περιοχές, βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό, αφού η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη, και τα φαινόμενα δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Οι κάτοικοι στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα βρέθηκαν στο ίδιο έργο θεατές, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η παραλιακή οδός έξω από το λιμάνι της Πάτρας, πλημμύρισε από τη βροχόπτωση. Παράλληλα, λύματα βγήκαν στην επιφάνεια των λιμναζόντων νερών.

Ως αποτέλεσμα του φαινομένου, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε Πήλιο και Λάρισα

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού. Σχετικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr αποτυπώνει την κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και τους οκτώ σταθμούς με τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη Λάρισα και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στον Αγιόκαμπο, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα.

Το ρέμα υπερχείλισε και φουσκωμένοι χείμαρροι κατέληξαν στην παραλία. Παράλληλα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταστήματα που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και η κυκλοφορία είναι πολύ δύσκολη. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπερχείλιση του ρέματος σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τον Αγιόκαμπο έως τη Βελίκα, οι παραθαλάσσιοι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, φερτά υλικά σκεπάζουν την άσφαλτο και η ορατότητα μειώνεται, δημιουργώντας εικόνες σχεδόν απόκοσμες.

Δείτε εικόνες:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί, ωστόσο στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής συστήνεται αυξημένη προσοχή.

Η Πυροσβεστική και οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι σε επιφυλακή για την εξέλιξη των φαινομένων.

Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στο Αργοστόλι.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της πόλης, όπου έχει σχηματιστεί εκτεταμένη συσσώρευση υδάτων, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε «λίμνη».

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία από νωρίς το μεσημέρι, ενώ οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους, όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Σαντορίνη: Χείμαρροι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων και φερτά υλικά

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/2), στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στους δρόμους και στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγη ώρα, είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν χείμαρροι, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμάτων και φερτά υλικά. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και κυρίως σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το Weather News Greece:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να εκδηλωθεί αργά το βράδυ.

Σέρρες: Έμειναν στο δρόμο με τα αυτοκίνητά τους και κάλεσαν το 112

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άνδρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονται στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά και βοηθούν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματά τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το Χιονοδρομικό Κέντρο.

Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες, άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπάρχει στη διαδρομή από και προς το Χιονοδρομικό Κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό, για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το Χιονοδρομικό Κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.

Αποκλεισμένη για 16η μέρα η Γαύδος

Στο μεταξύ, το ακριτικό νησί της Γαύδου παραμένει αποκλεισμένο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων για 16η ημέρα.

Τα έντονα φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή, δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη με τους λίγους μόνιμους κατοίκους του νησιού να έχουν αρχίσει να ανησυχούν.

Τρίκαλα: Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα στον Δήμο Μετεώρων

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων στον Δήμο Μετεώρων δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεοδώρους και τη Θεόπετρα, από υπερχείλιση ποταμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στον Δήμο Τρικκαίων από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και το «φούσκωμα» των ποταμών, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, καθώς οι παρεμβάσεις των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεσες.