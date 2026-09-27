Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τις Σποράδες το απόγευμα του Σαββάτου (26/9), με τη Σκιάθο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων. Γύρω στις 19:00, η ένταση της καταρρακτώδους βροχής ήταν τόσο μεγάλη που ο όγκος του νερού ξεπέρασε τα 130 χιλιοστά μέσα σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας το οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα το παραλιακό μέτωπο του νησιού, σε ορμητικά ποτάμια.

Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, καθώς και τραπεζοκαθίσματα από τα καταστήματα εστίασης της παραλίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα χωριά. Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε δεχτεί κλήσεις για παροχή βοήθειας ή απεγκλωβισμούς.

Αποτυπώνοντας την κατάσταση μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο δημοτικός σύμβουλος Σκιάθου, Μανώλης Πασχάλης, απηύθυνε αυστηρή σύσταση στους κατοίκους, αλλά και στους αρκετούς ξένους τουρίστες που παραμένουν στο νησί για τις διακοπές τους, να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους.

Το κύμα κακοκαιρίας δοκίμασε ευρύτερα το σύμπλεγμα των Σποράδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 18:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής είχε καταγραφεί στη Γλώσσα Σκοπέλου, φτάνοντας τα 48 χιλιοστά, προτού η κατάσταση επιδεινωθεί δραματικά στη γειτονική Σκιάθο.

Ισχυρά φαινόμενα, με σημαντικά ύψη βροχής και τοπικές καταιγίδες, εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, επλήγησαν τα παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας, η βορειοανατολική Εύβοια, η Ανατολική Στερεά και η Θεσσαλία, ενώ ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με επίκεντρο τη Λακωνία.

Βίντεο από την κακοκαιρία στη Σκιάθο: