Πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση της αστυνομίας για τον έλεγχο της τήρησης του ΚΟΚ από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.). και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., διενεργώντας εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κλπ).

Συνολικά, ελέγχθηκαν 132 φορτηγά και βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις εκ των οποίων, ενδεικτικά:

910 για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

7 για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης,

2 για φθαρμένα ελαστικά και

2 για επισφαλή φόρτωση.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης), ενώ σε 12 περιπτώσεις ακινητοποιήθηκαν ισάριθμα φορτηγά οχήματα.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.