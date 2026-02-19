Φιλόδοξοι στόχοι και υψηλοί αριθμοί είχαν παρουσιαστεί πριν από περίπου 15 μήνες για τη μετάβαση σε ένα εκτεταμένο σύστημα ψηφιακής επιτήρησης της κυκλοφορίας, με πρόβλεψη για εγκατάσταση περίπου 2.000 «έξυπνων» καμερών έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η εικόνα παραμένει σαφώς πιο περιορισμένη.

Στην πράξη λειτουργούν λίγες σταθερές κάμερες και δέκα κινητές σε λεωφορεία της ΟΣΥ, οι οποίες μεταβαίνουν από την πιλοτική στη μόνιμη λειτουργία, έπειτα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, κατέγραφαν παραβάσεις χωρίς να επιβάλλονται πρόστιμα. Πλέον, αναμένεται να ξεκινήσει η κανονική βεβαίωση κλήσεων.

Διαγωνισμοί σε αναμονή και νομικές εκκρεμότητες

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια 1.000 καμερών δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, παρότι αρχικά είχε τοποθετηθεί χρονικά για τον Ιανουάριο του 2025. Παράλληλα, ο διαγωνισμός για το νέο πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να έχει αναδειχθεί ανάδοχος, καθώς έχει υποβληθεί ένσταση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά επί της ένστασης που συζητήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, ώστε να προχωρήσει η κατακύρωση.

Οι 18 κάμερες που έχουν ήδη εγκατασταθεί – οκτώ σταθερές από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δέκα κινητές σε λεωφορεία της ΟΣΥ – θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα παραβάσεων της Τροχαίας, καθώς το νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Εμπλοκές φαίνεται να αντιμετωπίζει και ο ξεχωριστός διαγωνισμός της ΟΣΥ για την προμήθεια 600 καμερών, ο οποίος αποσπάστηκε από τον μεγάλο διαγωνισμό με στόχο την ταχύτερη προώθηση. Αν και η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε τον περασμένο μήνα, δεν υπάρχουν εξελίξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΑΔΗΣΥ έχει διατυπώσει παρατηρήσεις και ζητήσει διευκρινίσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης.

Πού έχουν εγκατασταθεί οι σταθερές κάμερες

Με δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» από τον νεοσύστατο φορέα Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας και μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει τη χρήση του υλικού από «έξυπνες» κάμερες σε σημεία που υπέδειξε η Τροχαία ως επικίνδυνα, εγκρίθηκε η λειτουργία τους.

Οι σταθεροί αισθητήρες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία της Αττικής:

Στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, με ραντάρ ταχύτητας (spot speed) και δυνατότητα εντοπισμού μη χρήσης κράνους, ζώνης ασφαλείας και χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Στην άνοδο της Συγγρού (Θυατείρων και Πριήνης), με σύστημα average speed για έλεγχο μέσης ταχύτητας.

Στη Λεωφόρο Μεσογείων (Χαλάνδρι) και στη Βουλιαγμένης – Τήνου, για καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Στη Λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου παραβίασης κόκκινου, μη χρήσης ζώνης ή κράνους και χρήσης κινητού.

Η ισχύς της απόφασης ενεργοποιείται με την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης. Οι κάμερες είχαν εγκατασταθεί τον περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο τεχνολογικού ελέγχου.

Οι 10 κινητές κάμερες στα λεωφορεία

Παράλληλα εγκρίθηκε η εγκατάσταση φορητών καμερών σε δέκα λεωφορεία της ΟΣΥ, με συγκεκριμένους αριθμούς κυκλοφορίας. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πιλοτικά, ενώ το επόμενο διάστημα ξεκινά η κανονική τους λειτουργία για τον έλεγχο της παράνομης κίνησης στις λεωφορειολωρίδες.

Τα λεωφορεία καλύπτουν τις εξής γραμμές:

909, Αγ. Βασίλειος – Αγ. Σοφία – Κρατ. Νίκαιας

Β5, Στ. Λαρίσης – Λ. Αλεξάνδρας – Αγ. Παρασκευή

608, Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

550, Π. Φάληρο – Κηφισιά

Α7, Στουρνάρη – Κηφισιά (Πλατεία Πλατάνου)

831, Πειραιάς – Αιγάλεω

904, Πλ. Καραϊσκάκη – Στ. Πειραιά – Φρεαττύδα (κυκλική)

Ε14, Σύνταγμα – ΟΑΚΑ – Υπ. Παιδείας (Express)

035, Άνω Κυψέλη – Πετράλωνα – Ταύρος

227, Άνω Πετράλωνα – Αγ. Αρτέμιος

Οι κάμερες καταγράφουν την παράνομη είσοδο οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες, το συνολικό μήκος των οποίων φτάνει τα 52 χιλιόμετρα. Πρόκειται για υποδομή που αναπτύχθηκε κυρίως την περίοδο 1997–2007 σε βασικούς άξονες της Αθήνας και του Πειραιά.

Τα δεδομένα θα αξιοποιούνται και επιχειρησιακά: ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να γνωρίζει πόσα οχήματα παραβιάζουν τις λωρίδες, σε ποιες ώρες, για πόση διάρκεια και σε ποια σημεία.

Το ευρύτερο σχέδιο έως το 2026

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει:

Έως 2.000 σταθερές κάμερες από το υπουργείο

388 επιπλέον από την Περιφέρεια Αττικής, σε 41 βασικούς άξονες, με καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από τον προσεχή Ιούνιο

600 κινητές κάμερες σε λεωφορεία

Δυνατότητα εγκατάστασης και από δήμους, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Συνολικά, ο αριθμός δύναται να φτάσει τις 2.888 κάμερες έως τα τέλη του 2026, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού εκτιμάται σε 41.735.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ το πληροφοριακό σύστημα έχει προϋπολογισμό 12.856.320 ευρώ (με ΦΠΑ).

Πώς θα λειτουργεί το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα

Στόχος είναι η διασύνδεση όλων των καμερών – Αττικής Οδού, Περιφέρειας, υπουργείων, δήμων, λεωφορείων και μελλοντικά της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης – σε ένα Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων.

Το σύστημα θα:

-Συγκεντρώνει και αξιολογεί το υλικό.

-Εκδίδει κλήσεις χωρίς φυσική παρουσία αστυνομικού (θεωρούμενες «επ’ αυτοφώρω»).

-Αποστέλλει την κλήση ψηφιακά μέσω gov.gr Wallet ή ταχυδρομικά.

-Παρέχει στον οδηγό 13 ημέρες για υποβολή ένστασης μέσω Taxisnet ή gov.gr Wallet, ακόμη και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Θα καταγράφονται παραβάσεις όπως:

=Υπέρβαση ταχύτητας

=Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

=Παράνομη στάθμευση

=Χρήση κινητού

=Μη χρήση ζώνης ή κράνους

=Κίνηση σε λεωφορειολωρίδα ή ΛΕΑ

=Παραποίηση πινακίδων

Παρά τις τεχνολογικές προβλέψεις, αρμόδιοι έχουν διευκρινίσει ότι κάθε παράβαση θα πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από προσωπικό της Τροχαίας. Ο μεγάλος όγκος δεδομένων – με πολλαπλά καρέ ανά περιστατικό – δημιουργεί ερωτήματα ως προς την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού, ενώ καθυστερήσεις στη βεβαίωση παραβάσεων αποδίδονται ήδη και σε ελλείψεις προσωπικού.

Έτσι, ενώ ο σχεδιασμός μιλά για πλήρη ανάπτυξη του δικτύου έως το 2026, η μέχρι στιγμής πορεία δείχνει ότι το έργο παραμένει σε μεταβατική φάση, με κρίσιμες εκκρεμότητες τόσο σε επίπεδο προμηθειών όσο και σε οργανωτική ετοιμότητα.