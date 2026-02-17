Σε αναστολή λειτουργίας φαίνεται πως θα οδηγηθεί και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα», το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα και σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, γίνεται… φύλλο και φτερό από τις Αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων στις 26 Ιανουαρίου, όταν και έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Τρεις εβδομάδες μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα, μπήκε αρχικά «λουκέτο» στο εργοστάσιο Vitafree που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης, λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας, ενώ τώρα ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα της τρίτης εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τρίτο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στη Λάρισα, φαίνεται πως οδεύει επίσης προς ανάκληση λειτουργίας.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στο εργοστάσιο αυτό, παρόλο που δεν τροφοδοτείται με δεξαμενές υγραερίου, αλλά με ηλεκτροδότηση, φαίνεται πως υπάρχει «κρυφή» αποθήκη στα 300 – 400 μέτρα, για την οποία επίσης δεν είχε εκδοθεί Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

«Πλέον, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας “Βιολάντα”», αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής.

Η απόφαση της Περιφέρειας για το σφράγισμα του εργοστασίου Vitafree

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι στο δεύτερο εργοστάσιο εντοπίστηκε επίσης διαρροή αερίου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στο κλείσιμό του, κάνοντας λόγο για «άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας».