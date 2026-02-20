Η Ελλάδα προχωρά σε συντονισμένες κινήσεις με τέσσερις ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες, με πιθανότερη περιοχή εγκατάστασης την Αφρική. Την πρωτοβουλία επιβεβαίωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις έχουν ήδη περάσει από το θεωρητικό στο πρακτικό στάδιο.

Όπως ανέφερε, οι υπουργοί των πέντε χωρών έχουν πραγματοποιήσει συνάντηση για το θέμα, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσουν τεχνικά κλιμάκια, ώστε να εξειδικεύσουν το σχέδιο. Αν και η Αφρική εμφανίζεται ως η επικρατέστερη επιλογή, ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη χώρα ή τις χώρες, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τα λεγόμενα «return hubs».

Τα κέντρα αυτά θα αφορούν μετανάστες, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα στις πατρίδες τους, επειδή οι χώρες καταγωγής αρνούνται να τους δεχθούν. Σύμφωνα με τον υπουργό, η λειτουργία τους αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των επιστροφών και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας.

Η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, εξακολουθεί να αποτελεί βασική πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπους που εγκαταλείπουν περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται κυρίως μέσω θαλάσσιων διαδρομών: είτε από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά του Αιγαίου, είτε από τη βόρεια Αφρική προς τη Γαύδο και την Κρήτη.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκε μείωση 21% στις παράτυπες αφίξεις σε σχέση με το 2024, δηλαδή περίπου 13.000 λιγότερες αφίξεις, ενώ τους τελευταίους πέντε μήνες η μείωση αγγίζει το 40%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα προχωρά σε 5.000 έως 7.000 επιστροφές ετησίως. Ωστόσο, με τις ετήσιες αφίξεις να κυμαίνονται μεταξύ 40.000 και 50.000, και περίπου τις μισές αιτήσεις ασύλου να απορρίπτονται, ο ρυθμός αυτός δεν θεωρείται επαρκής.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νέο πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να απορρίπτουν αιτήσεις ασύλου όταν ο αιτών προέρχεται από χώρα που έχει χαρακτηριστεί ασφαλής ή όταν θα μπορούσε να ζητήσει προστασία σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Ρώμη για επαφές με τους ομολόγους του από την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ προγραμματίζεται και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό του Πακιστάν, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας με χώρες προέλευσης για την επιτάχυνση των επιστροφών.