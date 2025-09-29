Σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, αλλά και την απαγόρευση χρήσης ιστοσελίδων με περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους, επεξεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας των νέων από τον εθισμό στο διαδίκτυο. Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η νέα εφαρμογή Kids Wallet, μέσω της οποίας θα γίνεται η ψηφιακή ταυτοποίηση ηλικίας του ανηλίκου. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή του παιδιού και αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού Mind Games, το 80% των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών έχουν ήδη λογαριασμό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 60%.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρόσφατη ομιλία του στον ΟΗΕ, ανέφερε:

«Εξετάζουμε σοβαρά την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά έως 16 ετών. Η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας δεν είναι εύκολη, αλλά η δυσκολία δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε τον ρόλο των γονέων, ενώ τόνισε πως «θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα από την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Την ερχόμενη Πέμπτη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσει την εφαρμογή στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, στο πλαίσιο κοινής δοκιμής ενός ευρωπαϊκού μοντέλου επιβεβαίωσης ηλικίας, με τη συμμετοχή πέντε χωρών: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Δανία και Ιταλία.