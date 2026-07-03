Στη Θράκη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, για διήμερη περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, τον Αρχηγό συνόδευε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, επιβλέποντας από κοντά τις τοπικές δομές.

Η αρχή της δραστηριότητάς του έγινε την Τετάρτη, όταν ο Αρχηγός ΓΕΣ μετέβη στην έδρα της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στο Διδυμότειχο, καθώς και στην έδρα της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Η περιοδεία της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε στην Ορεστιάδα και συγκεκριμένα στο Στρατόπεδο «Εφέδρου Ανθυπολοχαγού Πεζικού Αναστάσιου Παπαναστασίου». Στους σταθμούς αυτούς, ο κύριος Κωστίδης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για τις τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες, το πλάνο εκπαίδευσης και την αποστολή των Σχηματισμών, ενώ συνομίλησε με τα στελέχη και το προσωπικό, δίνοντας τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχεια του έργου τους.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της 50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (50 Μ/Κ ΤΑΞ) «ΑΨΟΣ», στο Σουφλί και το Στρατόπεδο «ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΣΟΥΚΑ» στην Αλεξανδρούπολη, όπου έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στους Διοικητές των Σχηματισμών και Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «ΕΒΡΟΣ», καθώς και της ΧΧIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXIII ΤΘΤ) «3ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ», όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Σχηματισμών.

Την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ», την έδρα της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (29 Μ/Π ΤΑΞ) «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ», την έδρα της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧV ΤΘΤ) «2ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΈΦΕΣΟΣ», τα Στρατόπεδα «ΥΠΛΓΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» και «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΔΟΥ», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Σχηματισμών και παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.