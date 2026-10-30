Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας ολοκληρώθηκε η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών που εντάσσονται φέτος στο δυναμικό της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Οι πρωτοετείς έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο, σηματοδοτώντας και τυπικά την έναρξη της στρατιωτικής και ακαδημαϊκής τους διαδρομής σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς και ουσιαστικούς τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας

Στην τελετή έδωσε το «παρών» ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Η παρουσία ανώτατων αξιωματικών ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βαρύτητα που αποδίδει η ηγεσία στην εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο καλείται να συνδυάσει την επιστημονική κατάρτιση με το στρατιωτικό καθήκον.

Νέα σελίδα για τους μελλοντικούς αξιωματικούς

Η ορκωμοσία αποτελεί παραδοσιακά τον πρώτο μεγάλο σταθμό για τους εισακτέους της σχολής, καθώς επισφραγίζει την απόφασή τους να υπηρετήσουν την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο μέσα από τον χώρο της υγείας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στον Βύρωνα Αττικής, χοροστατούντος του Επισκόπου Αστερίου κ. Καλλινικου ως εκπροσώπου του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.

Στην ορκωμοσία παρέστησαν, ο Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Υποναύαρχος Σωτήριος Μωραΐτης ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, η Ταξίαρχος Αθηνά Καρυδάκη ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Διπλωματικών και των Ακαδημαϊκών Αρχών, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί καθώς επίσης και οικείοι των ορκισθέντων.

Ορκίστηκαν συνολικά 60 Πρωτοετείς Σπουδαστές/-στριες εκ των οποίων 2 από την Κύπρο και 1 από τη Ζάμπια.