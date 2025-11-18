Χρήστος Μαζάνης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Hellenic Army Youth Innovation Challenge 2025» στη Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΣ, κατά τη διεξαγωγή της τελευταίας φάσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι μαθητές παρουσίασαν τις καινοτόμες ιδέες τους στην επιτροπή αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έπειτα πραγματοποιήθηκε η βράβευση των συμμετεχόντων στην Αίθουσα Τιμών της Σχολής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο ταξίαρχος (Ι) Δημοσθένης Ντόλας ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο διευθυντής του ΣΤ’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο διευθυντής του Δ’ Κλάδου του ΓΕΣ υποστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, ο συνταγματάρχης (ΠΒ) Βαλσάμης Παπαδόπουλος ως εκπρόσωπος του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), εν ενεργεία αξιωματικοί, διευθυντές σχολείων των συμμετεχόντων μαθητών, καθηγητές και Ευέλπιδες της Σχολής, καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.