Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής η τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας των νέων Ανθυπολοχαγών της Τάξεως 2025, η οποία φέρει την ονομασία «Αντιστράτηγος Στυλιανός Καλμπουρτζής».

Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς που εισέρχονται πλέον δυναμικά στις τάξεις του Στρατού Ξηράς επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Η τελετή συγκέντρωσε πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και ξένων αντιπροσωπειών, υπογραμμίζοντας το κύρος του αρχαιότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ενώ παρούσα ήταν και η βουλευτής Μαρία – Αλεξάνδρα Στεφάνου Κεφάλα. Την εκκλησιαστική ηγεσία εκπροσώπησαν οι Μητροπολίτες Γλυφάδας Αντώνιος και Μεσογαίας Νικόλαος.

Η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έδωσε δυναμικό παρών, με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα.

Το παρόν έδωσαν επίσης ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, καθώς και εκπρόσωποι των Αρχηγών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την τελετή παρακολούθησαν μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης ε.τ. Αλίκη Χατζή, ο Ειδικός Γραμματέας Νικόλαος Μανούρης, ξένοι διπλωμάτες, καθώς και ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Μολδαβίας Ταξίαρχος Sergiu Cirimpei, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Συνολικά ορκίστηκαν 226 Ανθυπολοχαγοί, εκ των οποίων 195 από την Ελλάδα, 23 από την Κύπρο, 2 από την Αλβανία, 1 από την Αρμενία, 2 από το Μαυροβούνιο,1 από τη Μολδαβία και 2 από την Τυνησία.