«Η θεμελίωση του νέου κοιτώνα των Ικάρων είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο ενισχύει τις υποδομές της Σχολής Ικάρων και βελτιώνει ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης των μελλοντικών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης στη Σχολή Ικάρων, μετά την τελετή θεμελίωσης της νέας Μοίρας Ικάρων, η οποία αποτελεί δωρεά του Υποναυάρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, Προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη» και πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, στη Σχολή Ικάρων.

Όπως ανέφερε, η έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου κοιτώνα σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του Παναγιώτη Λασκαρίδη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη προσφορά αναδεικνύει τη δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον αρχηγό ΓΕΑ, το νέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων, θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 128 Ικάρων και θα διαθέτει σύγχρονους χώρους μελέτης, διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό και ποιοτικό περιβάλλον, αντάξιο των απαιτήσεων της στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσής τους.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η πραγματική αξία του έργου δεν περιορίζεται στο κατασκευαστικό και οικονομικό του μέγεθος, αλλά εντοπίζεται κυρίως στους ανθρώπους που θα το αξιοποιήσουν. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τους νέους και τις νέες που επέλεξαν συνειδητά να αφιερώσουν τη σταδιοδρομία τους στην υπηρεσία της Πατρίδας.

Υπογράμμισε, δε, ότι η αποτελεσματικότητα και η επιχειρησιακή ισχύς της Πολεμικής Αεροπορίας βασίζονται πρωτίστως στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, στη μέριμνα και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί διαρκή προτεραιότητα, αλλά και ουσιαστική υποχρέωση απέναντι στα στελέχη της.

Παράλληλα, εξήρε τη διαχρονική προσφορά του Παναγιώτη Λασκαρίδη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Όπως επισήμανε, η στήριξή του σε κρίσιμους τομείς, όπως η Εθνική Άμυνα, η Υγεία και η Παιδεία, αποτυπώνει το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και το ενδιαφέρον του για το συλλογικό καλό.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέδωσε στη συγκεκριμένη δωρεά, καθώς, όπως ανέφερε, απευθύνεται στη νέα γενιά της Πολεμικής Αεροπορίας. Διευκρίνισε ότι δεν καλύπτει απλώς μια σημαντική ανάγκη υποδομών, αλλά αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον, προσφέροντας στους αυριανούς υπερασπιστές των ελληνικών ουρανών καλύτερες προϋποθέσεις για την προετοιμασία και την εκπλήρωση της απαιτητικής αποστολής τους.

Εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας, εξέφρασε τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες του προς τον δωρητή για την εμπιστοσύνη, τη γενναιοδωρία και τη σταθερή συμπαράστασή του στο έργο της.