Show υπερπαραγωγή με drones πραγματοποίησε η Σχολή Ικάρων το περασμένο Σάββατο.

Σχηματίστηκαν στον ουρανό μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής αεροπορίας, ελικόπτερα, αλλά και το σύνθημα της Πολεμικής Αεροπορίας «Αιέν Υψικρατείν», το οποίο σημαίνει «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη».

Άκρως εντυπωσιακή στιγμή ήταν εκείνη όπου φαίνονται στον σκοτεινό ουρανό να σχηματίζονται δύο μαχητικά αεροπλάνα, το ένα στο χρώμα μπλε για την Ελλάδα και το άλλο στο χρώμα κόκκινο για την Τουρκία. Το μπλε φαίνεται να καταρρίπτει το κόκκινο.

