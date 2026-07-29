Στο στάδιο της υλοποίησης περνά πλέον η διαδικασία υποδοχής για τους νέους και τις νέες που εξασφάλισαν την εισαγωγή τους στη Σχολή Ικάρων.

Η ηγεσία της σχολής απευθύνει κάλεσμα στους επιτυχόντες να εκκινήσουν τις απαραίτητες προετοιμασίες για την κατάταξή τους, κάνοντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την ένταξή τους στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 θα παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και εγκαίρως το σύνολο των σχετικών οδηγιών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η ακριβής τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων και η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την ομαλή τους υποδοχή.

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη αυστηρής συνέπειας ως προς την ημερομηνία αλλά και την ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Οι νέοι σπουδαστές καλούνται να εμφανιστούν ακριβώς στο καθορισμένο ραντεβού, ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι τυπικές διαδικασίες και να ξεκινήσει επίσημα η στρατιωτική και ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση.

Τα απαιτούμενα έγγραφα καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης του Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών και Σπουδαστριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.