Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) της Τάξης 2029. Η εκδήλωση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σχολής, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξη των νέων σπουδαστών στη στρατιωτική οικογένεια.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, εκπροσωπώντας παράλληλα και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Με την ορκωμοσία τους, οι σπουδαστές της Τάξης 2029 ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και τη σταδιοδρομία τους. Η εκπαίδευση που θα λάβουν στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα στοχεύει στην άρτια επαγγελματική και στρατιωτική τους κατάρτιση, ώστε να στελεχώσουν επάξια τις μονάδες του Στρατού Ξηράς τα επόμενα χρόνια.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ Χρυσόστομος, ο οποίος χοροστάτησε στην τελετή, ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, εκπρόσωποι των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, συγγενείς των ορκισθέντων πρωτοετών σπουδαστών και λοιποί προσκεκλημένοι.

Συνολικά ορκίστηκαν 282 πρωτοετείς σπουδαστές, εκ των οποίων 222 από την Ελλάδα, 57 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από την Γεωργία και 1 από τη Ζάμπια.