Στην έδρα της Σχολής Πολέμου του Στρατού Ξηράς στη Θεσσαλονίκη, διεξήχθη το Νατοϊκό Σχολείο Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων (ΝΑΤΟ Land Operations Tactical Planning Course – NLOTPC), με τη συμμετοχή 23 σπουδαστών από 8 ξένες χώρες.

Σκοπός του Σχολείου, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ήταν η εκπαίδευση στη Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία σε πολυεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία του Deputy Chief of Staff – Support Division (DCOS) του NRDC-GR Ταξίαρχου Γεώργιου Λιάμπα, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών.