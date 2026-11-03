Oλοκληρώθηκε ακόμη ένας σημαντικός εκπαιδευτικός κύκλος για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, με την καθιερωμένη τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους της 58ης Εκπαιδευτικής Σειράς.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολέμου, παρουσία εκπροσώπων της ηγεσίας, επισφραγίζοντας την επιτυχή προετοιμασία των αξιωματικών που καλούνται πλέον να αναλάβουν επιτελικά καθήκοντα ευθύνης.

Τα πτυχία στα στελέχη του Σχολείου Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ), τα οποία προέρχονται από τους κλάδους της Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, απένειμε ο Αρχιεπιστολέας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, Αρχιπλοίαρχος Ζώης Λιακόπουλος.

Η παρουσία του υπογράμμισε τη διαρκή μέριμνα του Σώματος για τη συστηματική κατάρτιση των ανθρώπων που στηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες του στόλου.