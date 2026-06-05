Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε μια κομβική κίνηση για την προστασία της υγείας των παιδιών, εφαρμόζοντας μια νέα, επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη. Αυτή αφορά τη λειτουργία των κυλικείων, των χώρων εστίασης, καθώς και των αυτόματων πωλητών σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της επικράτειας.

Το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη ρύθμιση του 2013. Για τη διαμόρφωσή του λήφθηκε υπόψη η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, η οποία στηρίχθηκε στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Στόχος είναι η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 να ξεκινήσει με απόλυτη εναρμόνιση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, μετατρέποντας το σχολικό περιβάλλον σε πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης των μαθητών.

Οι βασικές αλλαγές στα σχολικά προϊόντα

Με τη νέα διάταξη θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές για τα είδη που θα πωλούνται στα σχολεία. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την ολική απαγόρευση της διάθεσης αλλαντικών, την υποχρεωτική ελάττωση του μεγέθους των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και το οριστικό «μπλόκο» στην πώληση αναψυκτικών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί πρωτοβουλία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη και αποτελεί βασικό κομμάτι των ευρύτερων δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Με αφορμή την παρουσίαση της διάταξης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη επεσήμανε: «Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μια θεωρητική μάχη, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί όπου τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους το σχολείο. Με τη νέα υγειονομική διάταξη, αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Επικαιροποιούμε το πλαίσιο με βάση τα πιο αυστηρά επιστημονικά δεδομένα, βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία και μειώνουμε τις μερίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα των εθνικών μας δράσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Ξεκινάμε από τη ρίζα του προβλήματος, θωρακίζοντας τα παιδιά μας και προσφέροντάς τους τα εφόδια να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας απόλυτα εναρμονισμένα με τα νέα, υγιή πρότυπα».