Εντατικοί είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/9) οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία, που βγήκαν για πρώτη μέρα στους δρόμους της Αττικής.

Τα κλιμάκια της Τροχαίας που διεξάγουν τους ελέγχους, είναι συνεπικουρούμενα και από το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής.

Στο επίκεντρο, οι ζώνες ασφαλείας, η κατάσταση των ελαστικών, το ΚΤΕΟ, τα έγγραφα του οδηγού, ο ταχογράφος καθώς και αν το όχημα φέρει τη σήμανση σχολικό.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στη Χωροφυλακή (Μεσογείων) ελέγχονται όλα τα σχολικά και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ.