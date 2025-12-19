Η υπόθεση που απασχολεί από τα ξημερώματα της 17ης Δεκεμβρίου τη Ρόδο ξεκίνησε ως βραδινή έξοδος σχολικής εκδρομής και εξελίχθηκε σε ποινική διερεύνηση, με συλλήψεις και βαρύ κατηγορητήριο, όπως γράφει η εφημερίδα «Δημοκρατική».

Στο επίκεντρο βρίσκονται ανήλικοι μαθητές και ένα βίαιο επεισόδιο στην πλατεία Μουσείου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 17χρονου και καταγγελίες για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Σήμερα η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί ενώπιον του Αυτοφώρου και πιθανολογείται η αναβολή της..

Το σχολείο και οι ηλικίες των εμπλεκομένων

«Η εκπαιδευτική ομάδα προέρχεται από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω, γράφει η τοπική εφημερίδα της Ρόδου και οι 2 ανήλικοι για τους οποίους ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση είναι 17 ετών.

Στις 03:30 της 17ης Δεκεμβρίου περιπολικό κλήθηκε στην πλατεία Μουσείου για επεισόδιο μεταξύ νεαρών. Κατά την άφιξη των αστυνομικών εντοπίστηκε ανήλικος μαθητής 17 ετών, ο οποίος μετέφερε ότι προηγήθηκε διασκέδαση της σχολικής ομάδας σε κατάστημα όπου καταναλώθηκαν αλκοολούχα ποτά από ανήλικους, πριν ακολουθήσει διαπληκτισμός με αγνώστους στον υπαίθριο χώρο.

Μαθητές περιέγραψαν ότι η ομάδα εισήλθε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κατάστημα της Μεσαιωνικής Πόλης και ότι στο τραπέζι υπήρχαν ποτά.

Καταθέσεις συνοδών αναφέρουν ότι είχε δοθεί ρητή οδηγία οι ανήλικοι να καταναλώσουν μόνο αναψυκτικά και χυμούς, ωστόσο δεν αποκλείεται κάποιοι να ήπιαν μικρές ποσότητες αλκοόλ χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Ο 17χρονος που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο εξετάστηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου.

Καταγράφηκαν κακώσεις που αξιολογήθηκαν ως συμβατές με πτώση από ίδιο ύψος, ενώ στον δεύτερο ανήλικο δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα. Και από τους 2 έχει ληφθεί αίμα για τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται να ενσωματωθούν συμπληρωματικά στη δικογραφία.

Οι συλλήψεις και οι αναζητήσεις

Συνελήφθησαν ο 23χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος και η 52χρονη συνοδός εκπαιδευτικός.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος και 4 έως 7 άγνωστα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου χωρίς να εντοπιστούν.

Το κατηγορητήριο και το θεσμικό πλαίσιο

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Ν. 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις, καθώς και για υπέρβαση ωραρίου μουσικής. Η διοικητική διάσταση της υπόθεσης ενισχύεται από απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που ρυθμίζει ειδικά το ωράριο μουσικής στην περιοχή της πλατείας Μουσείου, στοιχείο που εξετάζεται σε συνάρτηση με την ώρα του συμβάντος.

Η 52χρονη δεν αποδέχθηκε τις πράξεις, ενώ ο 23χρονος άσκησε το δικαίωμα σιωπής. Στο ακροατήριο αναμένεται να αναπτυχθούν επιχειρήματα για το πρωτόκολλο ελέγχου στην είσοδο, τον τρόπο εξυπηρέτησης ανηλίκων εντός του καταστήματος και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των καταγγελλόμενων πράξεων και του τραυματισμού.

Η υπόθεση έχει εγγραφεί στο πινάκιο του Αυτοφώρου για σήμερα, με σαφείς ενδείξεις ότι θα ζητηθεί αναβολή λόγω εκκρεμών τοξικολογικών ευρημάτων και μη εντοπισμού βασικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο.

Καθοριστικής σημασίας παραμένει η εργαστηριακή τεκμηρίωση για την κατανάλωση αλκοόλ από τους 17χρονους, η ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στον διαπληκτισμό και η πλήρης αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας του καταστήματος κατά τις κρίσιμες ώρες. Τα πορίσματα αυτά θα κρίνουν αν οι πράξεις συναρτώνται με παραβάσεις του πλαισίου προστασίας ανηλίκων και αν προκύπτουν πρόσθετες ευθύνες από την πλευρά εποπτείας της εκδρομής».