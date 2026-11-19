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Στύλος ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε 10 μαθητές στην Φλώρινα. Η κολώνα της ΔΕΗ ταλαντώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω στο όχημα, στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας.
Σύμφωνα με το neaflorina, κατά τη σύγκρουση, η κολώνα προσέκρουσε πρώτα στο μπροστινό τζάμι του λεωφορείου και έπειτα έσπασε ένα πλαϊνό παράθυρο, σε σημείο όπου, ευτυχώς, δε βρισκόταν κάποιος μαθητής.
Δε σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς τόσο τα παιδιά, όσο και ο οδηγός με τη συνοδό, είναι απόλυτα καλά στην υγεία τους. Ένα δεύτερο όχημα έσπευσε αμέσως στο σημείο για να παραλάβει τους μαθητές και να τους μεταφέρει στους προορισμούς τους.
Ευτυχώς, το συμβάν προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στο λεωφορείο.