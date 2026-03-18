Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, καθώς 53χρονος κατέληξε σήμερα από τροχαίο που σημειώθηκε με σχολικό το μεσημέρι της Τρίτης.

Το δυστύχημα έγινε στο χωριό Ξηροκάστελλο, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο του 53χρονου συγκρούστηκε σφοδρά με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Ο οδηγός του ΙΧ υπέστη σοβαρά εσωτερικά τραύματα και η κατάστασή του είχε κριθεί εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση αεροδιακομιδή του με ελικόπτερο στα Ιωάννινα.

Σημειώνεται πως στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Δυστυχώς, ο άνδρας κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Μεσημεριανές ώρες χθες 17 Μαρτίου 2026, στην Επαρχιακή Οδό Αργασίου–Βασιλικού στη Ζάκυνθο, αυτοκίνητο Ι.Χ. που οδηγούσε 53χρονος αλλοδαπός, συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο Δ.Χ. που οδηγούσε 37χρονος ημεδαπός.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του αλλοδαπού οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Χώρας και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου».

