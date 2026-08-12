Η «Ζούγκλα» έλαβε και δημοσιεύει αυτούσια επιστολή-σχόλιο εκπροσώπου της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, σε άρθρο της Γιάννας Μυράτ, που δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου 2026:

Η επιστολή της εκπροσώπου της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας

«Την 1η Ιουνίου 2026 δημοσιεύσατε στον ειδησεογραφικό σας ιστότοπο, Zougla.gr, ένα άρθρο της κυρίας Γιάννας Μυράτ με τίτλο «Ο βιοσυντονισμός της Μαρίας Καρυστιανού και οι ρίζες του στην «Εκκλησία της Σαηεντολογίας».

Το εν λόγω άρθρο κλείνει με την εξής πρόταση «(Η Ζούγκλα και η αρθρογράφος) Ανήκουν στη λίστα του ερεύνα πρώτα, σκέψου και μετά πίστευε, αλλά και της ελευθερίας του λόγου.»

Παρά την έγγραφη δήλωσή σας προς το κοινό σας, δημοσιεύσατε ένα παραπλανητικό άρθρο, που υπονομεύει άτομα και προσβάλει μια αναγνωρισμένη θρησκεία προωθώντας παραπλανητικά ψεύδη και προπαγάνδα που έχει αποδειχτεί ψευδής από ανώτατες αρχές εδώ και δεκαετίες.

Η επινόηση ειδήσεων δεν είναι ενημέρωση.

Μια πραγματική έρευνα θα έδειχνε ότι η φράση «Αλλά πάντα πίστευα ότι μπορεί να υπήρχαν πολλά χρήματα στο να ξεκινήσεις μια θρησκεία …» γράφτηκε από τον George Orwell σε προσωπικό του γράμμα προς τον Jack Common στις 16 Φεβρουαρίου του 1938 και λανθασμένα αποδόθηκε στον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από 2 δικαστήρια ήδη το 1982 και το 1986, τα οποία εξέτασαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και εξέδωσαν αποφάσεις όπου στοιχειοθετούν πως αυτή η δήλωση δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Χάμπαρντ, είναι ψευδής και συνιστά αξιόποινη ψευδή δήλωση.

Ο Ιδρυτής της θρησκείας της Scientology, Λ. Ρον Χάμπαρντ, αφιέρωσε την ζωή του και την δική του περιουσία στον Άνθρωπο και άφησε μια τεράστια γραπτή παρακαταθήκη γνώσης για την πνευματική ελευθερία. Για το έργο του έχει λάβει εκατοντάδες αναγνωρίσεις παγκοσμίως.

Με μία ακόμα γρήγορη αλλά ακέραιη ματιά θα έβρισκε κανείς ότι Λ. Ρον Χάμπαρντ ουδεμία σχέση είχε με τον Aleister Crowley και ότι αυτή η ψευδής είδηση μεταφέρθηκε από τον συγγραφέα του βιβλίου «The Great Beast» και αναδημοσιεύθηκε από την SundayTimes. Μάλιστα, τόσο ο συγγραφέας όσο και ο εκδότης του βιβλίου ανακάλεσαν την ψευδή τους δήλωση ενώπιον δικαστηρίου το 1971 και αφαίρεσαν από τις μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου τους ψευδείς ισχυρισμούς για τον κύριο Χάμπαρντ. Ενώ ήδη από το 1970 οι SundayTimes είχαν ανακαλέσει τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς τους.

Τέλος, μια επίσκεψη στους επίσημους ιστοτόπους της Εκκλησίας μας θα αποκάλυπτε με νόμιμα στοιχεία ότι η Scientology είναι μια αναγνωρισμένη θρησκεία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η θρησκευτική κοινότητα με την επωνυμία «Εκκλησία της Σαηεντολογίας» απέκτησε στις 16-02-2023 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ευκτηρίου Οίκου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτή η άδεια (AΔA: ΨΨ7846ΜΤΛΗ-Ι2Θ) χορηγείται σε γνωστές θρησκείες κατόπιν αίτησης και συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες και καθιερωμένες διαδικασίες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της καταλληλότητας.

Καθώς, λοιπόν, το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης (Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) φέρει ορισμένες ευθύνες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των Δημοσιογράφων, ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να διασφαλίζετε το να γίνονται σεβαστές σ’ αυτή τη χώρα και σ’ αυτόν τον πολιτισμό οι ουσιαστικές και βασικές ελευθερίες, δημοσιεύοντας την επιστολή μου στον ειδησεογραφικό σας ιστότοπο.

Με εκτίμηση,

Ναταλία Φασφαλή»

Ακολουθεί το άρθρο της Γιάννας Μυράτ στη «Ζούγκλα»: