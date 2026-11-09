Σε 24χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/11), κρυμμένη μέσα σε βαλίτσα, με τα πόδια δεμένα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η ταυτοποίηση της νεαρής γυναίκας κατέστη δυνατή από τις Αρχές, μέσω της εξέτασης των δακτυλικών της αποτυπωμάτων. Όπως διαπιστώθηκε, τα ίχνη της είχαν χαθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα, με την εξαφάνισή της να έχει δηλωθεί επίσημα στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Η μακάβρια αποκάλυψη έγινε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, όταν ένας περαστικός αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία να αναδύεται από μια παρατημένη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο. Ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αντίκρισαν στο εσωτερικό της το πτώμα της νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης, στη σορό δεν εντοπίστηκαν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις. Ωστόσο, τα πόδια της 24χρονης βρέθηκαν δεμένα, στοιχείο που παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε πως ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με τις ημέρες γύρω από τη δήλωση της εξαφάνισής της.

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, εξήγησε πως η σορός ήταν σε άσχημη κατάσταση και δεν ήταν δυνατό να βγάλει κάποιο συμπέρασμα.

«Στην κατάσταση που βρέθηκε η σορός δεν μπορούσε ο ιατροδικαστής να διαπιστώσει αν υπήρχαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας» είπε. Και πρόσθεσε: «Κάποιος σίγουρα ήθελε να κρύψει τη σορό και την εγκατέλειψε με τέτοιο τρόπο».

Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης και κυρίως τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.