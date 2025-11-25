Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του δηλώνει πως «ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του! Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών, χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματά μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η προκήρυξη 48ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής απεργίας, την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

« Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

* Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

* Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

* Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα ΕΙΧ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

* Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

* Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

* Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

* Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο, όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους Επικεφαλής των Παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».

Πηγή: ΑΠΕ