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Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά δίπλα από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό.

Η 57χρονη είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από την Κυψέλη και ο θάνατός της εκτιμάται πως προήλθε περίπου πριν από δύο ημέρες, ενώ η αιτία φαίνεται πως είναι η πτώση από ύψος, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Στο χέρι της βρέθηκε κάταγμα, γεγονός που ενισχύει ότι έπεσε από υψόμετρο.

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η σορός:

Πολίτης κάλεσε τις Αρχές και ειδοποίησε ότι εντόπισε το μακάβριο εύρημα. Αμέσως οι άνδρες της αστυνομίας και ο ιατροδικαστής έσπευσαν στο σημείο.

Σημειώνεται πως η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και αρχικά ήταν δύσκολο να γίνει η αναγνώριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 57χρονη βρέθηκε φορώντας μπλε αμάνικο μπλουζάκι.

Θα ακολουθήσει νεκροτομή, που αναμένεται να επιβεβαιώσει τα πρώτα ευρήματα και να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η σορός μέσα στη σπηλιά στον Λυκαβηττό. Η έρευνα που διεξάγεται από τις αστυνομικές Αρχές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.