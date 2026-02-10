Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ληστεία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) στη Βάρη, επί της Λεωφόρου Ευελπίδων, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα, σπάζοντας την τζαμαρία του με αυτοκίνητο.

Οι δράστες, προσέγγισαν το κατάστημα με όχημα, το οποίο σταμάτησαν μπροστά στην είσοδο. Στη συνέχεια, με όπισθεν, έπεσαν με δύναμη πάνω στην τζαμένια πόρτα, διαλύοντάς την και αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το irafina φαίνονται, να περιμένουν για λίγα δευτερόλεπτα να περάσει αυτοκίνητο που βρέθηκε στο σημείο, την ώρα που είχαν σταθμεύσει στην είσοδο του καταστήματος. Αμέσως μετά χτυπούν την τζαμαρία με το όχημα, το οποίο είναι πιθανότατα κλεμμένο και μόλις η πόρτα σπάσει, κατεβαίνουν από το όχημα και εσβάλλουν στο χώρο.

Χρειάστηκαν μόνο 90 δευτερόλεπτα για να αρπάξουν διάφορα εμπορεύματα και να τα φορτώσουν στο όχημα πριν γίνουν…. καπνός.

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και με γάντια, προκειμένου να μην αφήσουν ίχνη, αφαίρεσαν ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν και τοποθέτησαν τα κλοπιμαία στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος. Σε λίγα δευτερόλεπτα μάλιστα, μετά την θραύση της εισόδου του καταστήματος, ο συναγερμός ενεργοποιείται και αρχίζει να χτυπάει, χωρίς όμως να πτοεί τους διαρρήκτες, που συνεχίζουν να μαζεύουν ό,τι μπορούν.

Αφού ολοκλήρωσαν τη δράση τους, οι άγνωστοι δράστες διέφυγαν από το σημείο με κατεύθυνση την οδό Ηρακλειδών, από την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν φτάσει και νωρίτερα στην περιοχή.

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό των δραστών ή του οχήματός τους να επικοινωνήσει με τις αρχές, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι προσφέρεται αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση τους.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.