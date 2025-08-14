Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, στην κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκονται οι εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

-Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι περιοχών με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου και όταν χρειαστεί, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

-Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

-Η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης),

-Η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών,

-Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων,

-Καθώς και το κάπνισμα μελισσών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων, ανεξαρτήτως περιοχής.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας και πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση: www.civilprotection.gov.gr.