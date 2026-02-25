Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της τίθεται η παιδίατρος που κάλυπτε την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, μέχρι την ολοκλήρωση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) που διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), για να διερευνηθούν δημοσιεύματα που αναφέρουν την απουσία της κατά την εφημερία και την προσκόμιση αναρρωτικής άδειας.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και περί ώρα 16:11, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών βρέφος ηλικίας πέντε μηνών με εμπύρετο, το οποίο εισήχθη στην παιδιατρική κλινική. Το βρέφος αξιολογήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, την αγροτική ιατρό και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως.

Λόγω της κλινικής εικόνας του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι η διαδικασία της Ε.Δ.Ε. έχει ως στόχο τη διερεύνηση όλων των διαλαμβανομένων.