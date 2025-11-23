Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα προετοιμάζουν μαζική παρουσία σε πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 12:00, η οποία θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας – Λάρισας, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Θεσσαλίας, οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν στην ημερίδα αυτή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα: ένας από τους βασικούς στόχους είναι η συγκρότηση ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου, πιθανότατα στην Εθνική Οδό κοντά στη Λάρισα, κατά τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Στελέχη αγροτικών οργανώσεων της Θεσσαλίας επισημαίνουν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων είναι αναπόφευκτη: η πίεση στους αγρότες έχει ενταθεί από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ενώ ζητούν επίσης αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που θερίζει κοπάδια και στερεί εισόδημα, και απαιτούν ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση για καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) έχει ήδη εκφράσει στήριξη για τη συγκρότηση πανθεσσαλικού μπλόκου. Ο πρόεδρός της, Ρίζος Μαρούδας, τονίζει ότι οι αγρότες μοιάζουν να μην έχουν άλλη επιλογή: «ο αγώνας των αγροτών αφορά την ίδια την επιβίωσή τους», αναφέρει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, στην περιφερειακή σύσκεψη που έγινε στα Φάρσαλα λίγες ημέρες πριν, οι αγροτικοί σύλλογοι τάχθηκαν ξεκάθαρα υπέρ της ενότητας σε θεσσαλικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει πραγματική πίεση στην κυβέρνηση.

Σε καθαρά κινηματικό τόνο, η σύσκεψη της 23ης Νοεμβρίου προβάλλεται ως το σημείο εκκίνησης για πανελλαδική αγωνιστική «έξοδο» των αγροτών: σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, σχεδιάζεται να ακολουθήσουν μπλόκα στην Εθνική Οδό, ως συμβολική αλλά και πρακτική κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από: thessalikigi.gr