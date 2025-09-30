Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, στην οποία θα συμμετέχει και η ΓΣΕΕ.

Η ΑΔΕΔΥ ξεσηκώνεται ενάντια στο 13ωρο δουλειάς και ζητά, μεταξύ άλλων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς» αναφέρει μεταξύ άλλων η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα μία σειρά ομοσπονδιών – μελών τους προχώρησαν σε ανάλογες αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρκετούς τομείς όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), τα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ), τις συγκοινωνίες τόσο στον αστικό ιστό αλλά και τις ακτοπλοϊκές, όσο και τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές πτήσεις.

Επίσης, κάλεσμα στις απεργιακές κινητοποιήσεις έχει πραγματοποιηθεί και στον χώρο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).

ΜΜΜ

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5:00) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν ως και πριν τις 20:00.

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.

Άλλα μέσα

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

ΟΑΣΘ

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ., ενώ το ΠAME καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.