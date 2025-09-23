Η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της σε λάκκο στην αυλή του σπιτιού της, προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της, φέρεται να προκαλούσε πολλά προβλήματα και στην εργασία της, από την οποία απουσίαζε συχνά.

Όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, τίθεται σε αργία και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της προϊσταμένης στο ΚΕΠ.

Εκεί που επικεντρώνονται πλέον οι Αρχές, είναι στο πότε αλλά και στο πώς πέθανε η άτυχη 92χρονη στη Βοιωτία.

Η εισαγγελία της Θήβας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση.

Ζητά να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο η κόρη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας. Είτε με ανθρωποκτονία είτε με θανατηφόρα έκθεση της 92χρονης, όπως π.χ. να την άφηνε νηστική.