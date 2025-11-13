Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έως και 50% μείωση παρουσιάζει η παραγωγή ελαιόλαδου σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, με τους εκπροσώπους του κλάδου να προβλέπουν, ότι θα υποχωρήσει κάτω από τους 200.000 τόνους από 230.000 – 250.000 τόνους που ήταν πέρυσι.

Από την πλευρά τους, οι βιομηχανίες πωλούν το προϊόν σε προσφορά σχεδόν σε μόνιμη βάση, με τις τελικές τιμές να διαμορφώνονται από 6,8 έως 9 ευρώ το λίτρο. Επίσης, χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καταγράφεται η τιμή του ελαιόλαδου, παρά τη μειωμένη παραγωγή στην Ελλάδα, εξαιτίας της ξηρασίας. Η σταθεροποίηση των τιμών, αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή, στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου.

«Στη Μεσσηνία αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά» της ελαιοκομικής περιόδου, ωστόσο οι αγρότες είναι απογοητευμένοι, καθώς βλέπουν την παραγωγή τους, να ακολουθεί πτωτική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Παρά τις χαμηλότερες ποσότητες ελαιολάδου, οι τιμές παραγωγού δεν ακολουθούν ανοδική πορεία και διαμορφώνονται στα 4 με 5 ευρώ το κιλό, όταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο άγγιζαν ακόμη και τα 7 ευρώ.

Στα ράφια η τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου έχει υποχωρήσει στα 9 με 11 ευρώ το λίτρο από 13,5 με 14 ευρώ το 2024. Ωστόσο, οι βιομηχανίες πωλούν το προϊόν σε προσφορά σχεδόν σε μόνιμη βάση, με τις τελικές τιμές να κυμαίνονται από 6,8 έως 9 ευρώ το λίτρο.

«Θα υπάρξει μία σταθερότητα τιμών στην αγορά. Το σημερινό επίπεδο τιμών επιτρέπει και στις δύο πλευρές, και στον καταναλωτή και στον παραγωγό, να είναι συγκρατημένα χαμογελαστοί», σημειώνει ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου.

Η σταθεροποίηση των τιμών αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, αλλά και στην υπερπαραγωγή ελαιολάδου από την Τυνησία και την Τουρκία.

Πηγή: Ert News