Στα συντρίμμια που άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη και η μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, ψάχνουν για απαντήσεις οι Αρχές, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στα αίτια της τραγωδίας.

Διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη, στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου, δείχνουν τα πρώτα ευρήματα, σχετικά με την αιτία της τραγωδίας, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στη Βιολάντα.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά, που προκάλεσε η φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τη στιγμή που όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, οι Αρχές συγκλίνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε σωληνώσεις, που βρίσκονταν στον υπόγειο χώρο, κάτω από την γραμμή παραγωγής, όπου εργάζονταν οι πέντε άτυχες γυναίκες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, 14.000 λίτρα προπανίου βρέθηκαν στις δεξαμενές του εργοστασίου.

«Κλειδί» οι καταθέσεις

Την ίδια ώρα, «κλειδί» θεωρούνται οι καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο εργοστάσιο κατά τη μοιραία βάρδια. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ θα δώσουν κατάθεση και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Παράλληλα, θα καταθέσουν και όσοι εργαζόμενοι επρόκειτο να δουλέψουν εκείνη τη μοιραία νύχτα στο εργοστάσιο, αλλά δεν το έκαναν με εντολή Διευθυντή, καθώς είχε προηγηθεί η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και τους άφησε για να ξεκουραστούν.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε η σορός της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνόβα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο, το έδαφος δεν είχε υποχωρήσει.

«Βλέπουν» συμμετοχή υγραερίου

Συμμετοχή υγραερίου έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής οι πραγματογνώμονες που ανέλαβαν την προκαταρκτική έρευνα για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.

Σε δηλώσεις του για τα συμπεράσματα των ερευνών ο πραγματογνώμονας Αναστάσιος Δέδες, μέλος του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Λέσχη 97,6 αποκάλυψε ότι το υγραέριο είναι το πρώτο που ελέγχεται.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το μόνο ασφαλές συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί σε αυτή τη φάση είναι ότι στην έκρηξη υπάρχει συμμετοχή υγραερίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τίποτε δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί οριστικό.

«Το μόνο που μπορώ να πω από την μέχρι τώρα έρευνα που έχω κάνει, είναι ότι στην έκρηξη υπάρχει συμμετοχή υγραερίου. Το υγραέριο αυτό θα εξετάσουμε από πού υπάρχει, από πού υπήρξε διαρροή και αν υπήρχε. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

Ο κ. Δέδες αναφέρθηκε και στα συστήματα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η ανίχνευση υγραερίου από μόνη της δεν αρκεί, καθώς απαιτείται συνολικός σχεδιασμός πρόληψης, όπως η χρήση αντιεκρηκτικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σπινθήρων σε περιβάλλον εκρήξιμου μίγματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τονίζοντας πως «υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη» και ότι όλα τα στοιχεία εξετάζονται διεξοδικά, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.