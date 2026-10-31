Στο Ναυτοδικείο στην περιοχή του Ρουφ οδηγείται σήμερα 31 Οκτωβρίου ο 46χρονος Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος τριών πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα, τηρώντας μέχρι στιγμής στάση σιωπής ενώπιον των αστυνομικών αρχών.

Παράλληλα με άμεση παρέμβασή του προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ζήτησε να τεθεί ο υπαξιωματικός άμεσα σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μετά την ταυτοποίησή του ως ο φερόμενος δράστης των επιθέσεων με βενζίνη και εκρηκτικό μηχανισμό που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) μέσα σε διάστημα μόλις 15 λεπτών.

Σιωπή στην ΕΛ.ΑΣ. και μεταγωγή στο Ναυτοδικείο στο Ρουφ

Ο 46χρονος υπαξιωματικός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λευκάδα έπειτα από αναζητήσεις των διωκτικών αρχών, διατηρεί απόλυτη σιωπή:

Μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει καθόλου στις αστυνομικές αρχές σχετικά με όσα του αποδίδονται.

Σήμερα μεταφέρεται ενώπιον των αρμόδιων στρατιωτικών δικαστικών λειτουργών στο Ναυτοδικείο, στην περιοχή του Ρουφ, όπου και θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη δικαστική του μεταχείριση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συνδυασμένης έρευνας των αρμόδιων αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών τέλεσης των αδικημάτων.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, ο 46χρονος έβαλε φωτιά στο όχημα της 49χρονης πρώην συντρόφου του. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην οδό Κρήτης 8, στο Νέο Ηράκλειο, σε πιλοτή πολυκατοικίας και καταστράφηκε ολοσχερώς. Σημειώνεται πως ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλανό όχημα.

Ωστόσο, η δράση του υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού είχε ξεκινήσει πιο νωρίς, καθώς είχε βάλει ήδη φωτιά σε σπίτι και σε αυτοκίνητα ακόμη δύο γυναικών στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, στη 01:45, έκανε εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα 36χρονης πρώην του στην οδό Βυζαντίου 131. Ο συλληφθείς έριξε εύφλεκτο υγρό και έκαψε το σπίτι της γυναίκας, ενώ δεκαπέντε λεπτά αργότερα, πήγε στην οδό Νυμφών 21 και έβαλε φωτιά και σε δύο οχήματα, τα οποία ανήκουν σε άλλη πρώην και στον νυν σύντροφό της.

Η ταυτοποίηση του 46χρονου ως βασικού υπόπτου κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στον τελικό εντοπισμό και τη σύλληψή του στη Λευκάδα.