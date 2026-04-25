Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση με το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας σε βάρος διαδηλώτριας, που καταγράφηκε σε βίντεο – ντοκουμέντο, κατά τα επεισόδια που ακολούθησαν μετά την απόφαση αθώωσης του Νίκου Ρωμανού για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, καθώς ο εμπλεκόμενος αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Το περιστατικό αφορά νεαρή γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε, δέχθηκε επίθεση από αστυνομικό, με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι πάνω σε ζαρντινιέρα.

Για την υπόθεση είχε διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Δείτε το βίντεο με το περιστατικό αστυνομικής βίας:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ΕΔΕ

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε εκδώσει την πιο κάτω ανακοίνωση για το συγκεκριμένο συμβάν:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού».