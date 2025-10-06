Σε διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Χίο, Ψαρά και Σάμο πλέει το πρωί της Δευτέρας το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Piri Reis», σε συνέχεια της NAVTEX που έχει εκδώσει η Άγκυρα για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Το τουρκικό πλοίο κινείται εκτός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά εντός των περιοχών που βρίσκονται υπό ελληνική δικαιοδοσία έκδοσης NAVTEX.

Η θέση του Πίρι Ρεις το πρωί της Δευτέρας 6/10/2025

Παραμένει ζητούμενο το αν η κινητικότητά του θα κλιμακωθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα και στα 22 σημεία, που έχει υποδείξει ως δυνητικά σημεία ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για το τουρκικό ερευνητικό εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, την Ικαρία και τους Φούρνους, και θεωρείται ως κίνηση πρόκλησης στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας τις κινήσεις του Πίρι Ρέις, αλλά και τα σημεία διέλευσης.