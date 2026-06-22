Για τις 5 Ιανουαρίου 2027 αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους η δίκη στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου έχουν παραπεμφθεί 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο του Νίκου Γκάτση.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας από υπόχρεο, σχετικά με τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από χειρουργική επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του άτυχου οπλίτη σημειώθηκε μια αλυσίδα λανθασμένων ενεργειών και παραλείψεων. Αυτοί οι χειρισμοί φέρεται να καθυστέρησαν την αντιμετώπιση μιας εσωτερικής αιμορραγίας, η οποία στάθηκε μοιραία για τη ζωή του 27χρονου.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του θύματος, μέσω των νομικών της εκπροσώπων, πιέζει ώστε η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η διαδικασία που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της ποινικής δίωξης. Ωστόσο, η υπόθεση έχει και άλλες προεκτάσεις, καθώς έχουν ήδη προσδιοριστεί δύο επιπλέον δίκες, οι οποίες αφορούν καταγγελίες για προσπάθεια συγκάλυψης των στοιχείων μετά τον θάνατο του στρατιώτη.

Ταυτόχρονα με την ποινική διαδικασία, οι συγγενείς του Νίκου Γκάτση έχουν δρομολογήσει προσφυγή και στα Διοικητικά Δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή με την οποία διεκδικούν χρηματική αποζημίωση για ψυχική οδύνη.