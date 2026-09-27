Με την ιδιότητα της κατηγορουμένης, στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας, θα καθίσει στο εδώλιο στις 3 Δεκεμβρίου γνωστή δικηγόρος, η οποία είχε καταγγείλει τον ιατροδικαστή Λάρισας Χρήστο Κραββαρίτη για δωροδοκία 10.000 ευρώ για την υπόθεση απαγχονισμού του Αχιλλέα Λαμπράκη στις 7 Οκτωβρίου 2021.

Το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται αφορά σε πλαστογραφία και φθάσαμε στη δίκη μετά από μήνυση της συζύγου του νεκρού άνδρα κατά της δικηγόρου, ενώ εκκρεμεί και η συζήτηση για την αγωγή που έχει κατατεθεί από τον ιατροδικαστή ύψους 300.000 ευρώ.

Ο ιατροδικαστής εξαιτίας αυτής της υπόθεσης είχε τεθεί και σε αργία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την τριμελή επιτροπή να αποφαίνεται μετά από έρευνα ότι τελικά ο θάνατος του Αχιλλέα Λαμπράκη ήταν αυτοκτονία, όπως είχε συμπεράνει και ο ιατροδικαστής που ήταν πραγματογνώμονας σε αυτή την υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Αχιλλέας Λαμπράκης είχε βρεθεί νεκρός στις 7 Οκτωβρίου 2021. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία και μάλιστα η σύζυγός του με επιστολή της στο Onlarisa.gr διευκρίνιζε ότι «επιχειρείται η απόλυτα τεκμηριωμένη αυτοκτονία του Αχιλλέα Λαμπράκη, να παρουσιαστεί ως «έγκλημα εκ προθέσεως».

Η καταγγελία της δικηγόρου έφερε και άλλες μηνύσεις και αγωγές καθώς και καταγγελίες στο δικηγορικό σύλλογο Λάρισας εναντίον της, τόσο από τον ιατροδικαστή όσο και από άλλα άτομα .

Η δικηγόρος είχε μιλήσει στη «Ζούγκλα» μετά την δημοσιοποίηση ότι είχε κατατεθεί αγωγή σε βάρος της από τον ιατροδικαστή και δήλωνε:

«Όση λάσπη και αν προσπαθήσουν να ρίξουν, ενώ έχουν εξαπατηθεί άνθρωποι από συγκεκριμένα πρόσωπα, όλα αυτά θα προσκομιστούν ενώπιων των αρμοδίων αρχών. Και δεν μιλάμε απλά για ισχυρισμούς, αλλά για έγγραφα και απτές αποδείξεις. Δεν θα μας φιμώσουν με μεθόδους εκφοβισμού, όπως είναι η κατάθεση μηνύσεων και αγωγών με ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, προκειμένου εμείς να εξαναγκαστούμε και να υποχωρήσουμε και να τρομοκρατηθούμε.»

Λίγους μήνες μετά βρίσκεται η ίδια κατηγορούμενη και με μάρτυρα τον ιατροδικαστή που είχε καταγγείλει.

Το λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη.