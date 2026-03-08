Το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» της ΕΥΠ, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε όλες τις βάσεις με αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τη σύλληψη ενός Γεωργιανού κατασκόπου που καταγραφόταν το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στον κόλπο της Σούδας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δραστηριοποιούνται μυστικά, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους – από ζευγάρια σε διακοπές και σερβιτόρους σε καταστήματα, μέχρι συμμετέχοντες σε συνέδρια – ώστε να αποκτούν πληροφορίες γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Ανάλογες επιχειρήσεις είχαν αποτρέψει επικίνδυνες καταστάσεις τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται πως τους τελευταίους οκτώ μήνες, οι ελληνικές αρχές έχουν συλλάβει τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία σε Κρήτη και Έβρο, τα οποία λειτουργούσαν με παρόμοιο τρόπο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει πως από τη στιγμή που ξέσπασε η ένταση στο Ιράν, η ΕΥΠ έχει ενισχύσει την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων, με στόχο την πρόληψη κατασκοπικών ενεργειών, αλλά και πιθανών επιθέσεων ή δολιοφθορών.

Κέντρο του σχεδίου αποτελούν η Ναυτική Βάση στον Κόλπο της Σούδας και η Στρατιωτική Βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ξενοδοχεία, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλοι τουριστικοί χώροι, ελέγχονται για ύποπτες διαμονές προσώπων με καταγωγή από χώρες της Μέσης Ανατολής, ή με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν δύο άνδρες αζέρικης καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα και εμφανίστηκαν με διαβατήρια Πολωνίας, ενώ οι ερωτήσεις τους για καταλύματα με θέα στον κόλπο προκάλεσαν άμεσο συναγερμό.

Εκτός από τις βάσεις σε Κρήτη και Θράκη, η ΕΥΠ έχει αναπτύξει ανάλογο δίκτυο συλλογής πληροφοριών σε περιοχές όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε παρουσία του αμερικανικού εναερίου στόλου, όπως στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο.