Το παρασκήνιο πίσω από τη δράση του Ελληνικού FBI προκειμένου να ξετυλίξει το κουβάρι με το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων αποκαλύπτει η «Ζούγκλα».

Όπως προέκυψε, μια ανώνυμη καταγγελία η οποία έφθασε στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έκανε λόγο για συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία λάμβαναν εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, ενώ υπήρχαν και σημαντικά στοιχεία τα οποία και μπήκαν στο μικροσκόπιο των έμπειρων αστυνομικών.

Στη συγκεκριμένη καταγγελία αναφερόταν πως «ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι Άρης Ηλιάδης βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα τα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία».

Το άτομο το οποίο απέστειλε την καταγγελία προσθέτει επίσης πως «στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες».

Μάλιστα αναφέρεται και σε έναν γνωστό του όπου του έβγαλαν επιδότηση 4 εκατ. ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατ. ευρώ».

Τα στελέχη του Ελληνικού FBI, άρχισαν να ερευνούν τα καταγγελλόμενα και κατάφεραν τελικά έπειτα από έρευνες περίπου 6 μηνών να αποκαλύψουν την δράση τους κυκλώματος.

Η έρευνα λοιπόν έδειξε πως 370 εταιρείες πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές, ενώ κατάφεραν να εισπράξουν με αυτόν τον τρόπο περίπου 5 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος με εικονικά τιμολόγια.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος συνολικά 73.

Η θεία από το γηροκομείο

Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, όπως προέκυψε είχε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αδελφός του Άρη Ηλιάδη, Γιώργος.

Τα δύο αδέρφια είχαν ανοίξει επτά εταιρείες στο όνομα της 70χρονης θείας τους που ήταν σε κέντρο αποκατάστασης με προβλήματα υγείας.

Ο φερόμενος αρχηγός, φέρεται να έφτασε στο σημείο να την πάει σε τράπεζα προκειμένου να ανοίξει τις επιχειρήσεις. Βέβαια η πραγματική διαχείριση αυτών των εταιρειών γινόταν από τον ίδιο.

Ο 52χρονος πρόεδρος μέσω αυτών των εταιρειών είχε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν και την πληρωμή λειτουργικών εξόδων και αμοιβών παικτών της ομάδας.

Επίσης κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος, οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται αχυράνθρωποι, γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής αλλά και νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών «φαντασμάτων». Επίσης άνεργοι, στο όνομα των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες.

Στο δίκτυο συμμετείχαν και λογιστές, ενώ κάποια μέλη του είχαν ήδη συλληφθεί το 2024 σε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Μάλιστα ένας από τους συλληφθέντες παραμένει έως σήμερα προφυλακισμένος.

Βίντεο με τις Αρχές να συλλαμβάνουν την σπείρα

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -18- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Από το 2023 ξεκίνησαν την απάτη και συνέχιζαν απτόητοι

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν το 2023 και συνεχίστηκαν με την ίδια σύνθεση, έχοντας επικεφαλής τον ποδοσφαιρικό παράγοντα και έναν έγκλειστο στις φυλακές Χαλκίδας.

Όπως εξηγεί στη «Ζούγκλα» στέλεχος του Ελληνικού FBI που γνωρίζει την υπόθεση, «παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μελών, όχι μόνο δεν πτοήθηκαν αλλά επέστρεψαν δριμύτερα στη δράση . Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024 δημιούργησαν νέο κύμα εικονικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές ανήκαν , κάποιες στο φερόμενο αρχηγό , και κάποιες σε συγγενείς και φίλους, ώστε να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών διαχειριστών».

Η αστυνομική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως το κύκλωμα αυτό εκμεταλλευόταν «τρύπες» στο σύστημα πληρωμών της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα είχαν εντοπίσει πως το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχων εγκρίνει άμεσα επιστροφές ΦΠΑ μικρών χρηματικών ποσών επί υποβληθεισών αιτήσεων.

Διάλογοι «φωτιά»

Ενδεικτικό του «πάρτι» που είχε στηθεί είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ ενός συνεργάτη του γνωστού παρουσιαστή που εμπλέκεται με τον ποδοσφαιρικό παράγοντα. Συγκεκριμένα συζητούν για την επιστροφή 389.000 ευρώ:

Λ. Π.: Έλα

Η. Α.: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;

Λ. Π.: Ναι, πες μου αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;

Η. Α.: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000)

Λ. Π.: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

Η. Α.: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

Λ. Π.: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;

Η. Α.: Όχι, από εισόδημα είναι.

Λ. Π.: Εισόδημα;

Η. Α.: Από, όχι εισο, ναι εισόδημα είναι, ε παρα

Λ. Π.: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;

Η. Α.: Ναι, ναι

Λ. Π.: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;

Η. Α.: Συμβουλευτική

Λ. Π.: Συμβουλευτική, οκ κλείσε

Η. Α.: Εντάξει

Λ. Π.: Έλα γεια

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες φαίνεται πως είχαν απλώσει πλοκάμια μέχρι και την Αντίπαρο, ενώ είχαν σημαντική δράση στην Καλαμάτα.

Σε έναν άλλο διάλογο ο ποδοσφαιρικός παράγοντας συνομιλεί με μέλος του κυκλώματος:

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890). Θα βγάλεις δεκατρία οχτακόσια (13.800)

Μέλος: Ναι

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα ενενήντα (90) και σε αυτό μέσα

Μέλος: Ναι

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις στον άλλον, κάνε μου μια ανάληψη πες του δεκατρία οχτακόσια (13800) και δώσε μου δεκατρία επτακόσια πενήντα (13750), θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο (50) του Μήτσου

Μέλος: ΟΚΑΥ

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις, Μήτσο, κάνε μου μια ανάληψη δεκατρία οχτακόσια (13800) και κράτα, δώσε μου δεκατρία επτακόσια πενήντα (13750).

Μέλος: Ωραία εντάξει.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ελα γεια.

Μέλος: Ελα, έλα γεια.

Η συνολική απάτη θα ξεπερνούσε τα 12 εκατ. ευρώ

Αν και τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ, το κύκλωμα αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές κάποια μέλη του κυκλώματος αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονται και παραιτήθηκαν από απαίτηση παράνομων επιστροφών θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους. Η συνολική απάτη που πρόλαβε το «ελληνικό FBI» ανέρχεται σε 12.132.695,20 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη. Οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η αστυνομική έρευνα θα συνεχιστεί και για τα προηγούμενα χρόνια, για να διαπιστωθεί η έκταση της απάτης σε βάρος του Δημοσίου σε βάθος χρόνου.