Στην τελική ευθεία για την εορταστική περίοδο εισέρχεται το λιανεμπόριο, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να δημοσιοποιεί το προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Στόχος της αγοράς είναι η τόνωση της καταναλωτικής κίνησης, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και την καταβολή των εορταστικών δώρων.

Το ωράριο τις καθημερινές και τις παραμονές

Το εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Για τις περισσότερες καθημερινές, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, κατά την οποία η πρόταση προβλέπει λειτουργία από τις 09:00 έως τις 16:00.

Όσον αφορά τις δύο μεγάλες παραμονές, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετούν το κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00.

Οι ανοιχτές Κυριακές του Δεκεμβρίου και οι αργίες

Στο εορταστικό πρόγραμμα εντάσσονται τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το προτεινόμενο ωράριο ορίζεται από τις 11:00 έως τις 16:00, ενώ τις δύο επόμενες Κυριακές, στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Αντίστοιχα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η αγορά θα παραμείνει κλειστή ανήμερα των Χριστουγέννων καθώς και τη δεύτερη ημέρα, στις 26 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται τα καταστήματα να μην λειτουργήσουν ούτε στις 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.

Τι ισχύει για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Πριν από την έναρξη του επίσημου εορταστικού ωραρίου, η Κυριακή 29 Νοεμβρίου προσφέρει τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας για το λιανεμπόριο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Δεδομένου ότι το άνοιγμα δεν είναι υποχρεωτικό και κάθε επιχείρηση αποφασίζει αυτόνομα, οι καταναλωτές καλό είναι να επιβεβαιώνουν εκ των προτέρων εάν το κατάστημα που τους ενδιαφέρει θα λειτουργήσει.

Ποια σούπερ μάρκετ ανοίγουν την Κυριακή

Η προαιρετική λειτουργία της 29ης Νοεμβρίου περιλαμβάνει και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι αλυσίδες ακολουθούν διαφορετική πολιτική ανά κατάστημα και περιοχή. Ειδικότερα, στα Lidl θα λειτουργήσουν επιλεγμένα σημεία με ωράριο που διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, ενώ τα My market έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένα καταστήματα που θα μείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 15:00.

Στην αλυσίδα Σκλαβενίτης, το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα θα εξυπηρετεί το κοινό από τις 11:00 έως τις 20:00. Από την πλευρά της, η ΑΒ Βασιλόπουλος εφαρμόζει ειδικό κυριακάτικο ωράριο σε ορισμένα σημεία, με το κατάστημα της οδού Πειραιώς 86 να λειτουργεί ενδεικτικά από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τέλος, τα μικρότερα καταστήματα γειτονιάς, όπως τα Shop&Go και τα Local, ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφοροποιημένο πρόγραμμα ανάλογα με την τοποθεσία τους. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, συνιστάται στους καταναλωτές να συμβουλεύονται τις επίσημες ιστοσελίδες ή τους καταλόγους των αλυσίδων πριν από τις αγορές τους.