Χρήστος Μαζάνης

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, για την παροχή συνδρομής στην Πολιτική Προστασία, εφόσον ζητηθεί, λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, μέσα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στη διάθεση της Πολιτείας εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συμβάλει και σε άλλες κακοκαιρίες με διασπορά λέμβων και μηχανημάτων έργου μεταξύ άλλων με στόχο την άμεση επέμβαση σε δύσκολα σημεία.

Υπενθυμίζεται πως ο Στρατός διαθέτει τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Πρόκειται για μια διοικητική δομή η οποία διαχέεται στο σύνολο της επικράτειας και στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση φυσικών καταστροφών από το στάδιο της πρόληψης και της ετοιμότητας μέχρι εκείνο της αντιμετώπισης και της βραχείας αποκατάστασης των επιπτώσεών τους.

Τα πρώτα δείγματα γραφής από το επιχειρησιακό πεδίο είναι πολύ ενθαρρυντικά, ακριβώς γιατί η νέα αυτή δομή έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τα διδάγματα από τη διαχείριση της νέας κλιματολογικής πραγματικότητας.

Η δημιουργία από το ΓΕΕΘΑ με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) τον Ιανουάριο του 2024 σηματοδότησε την πιο σημαντική θεσμική τομή των τελευταίων ετών στον τομέα αυτό.