Επείγον σήμα στα ελληνικά πλοία που πλέουν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, απέστειλε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καλώντας σε αυξημένη επιφυλακή για την ασφάλεια πλοίνω και πληρωμάτων καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Στο σήμα γίνεται αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Γίνεται επίσης αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και είναι πιθανό, όπως αναφέρεται στο σήμα, να θέσουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης –όπως και στην παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται/υπενθυμίζεται στα πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ «να εφαρμόζουν το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) για τη ναυτική ασφάλεια και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση διατηρώντας επίγνωση της δραστηριότητας μικρών σκαφών στην περιοχή τους». Επίσης, συστήνεται στα πλοία να είναι «προετοιμασμένα για πλοήγηση χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν παρεμβολές και να αναφέρουν στα επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής κάθε ύποπτη δραστηριότητα ή ηλεκτρονικές παρεμβολές που παρατηρούν.

Το υπουργείο Ναυτιλίας συστήνει στα πλοία και τα πληρώματα τους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, να είναι σε επαφή με τα φίλια επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής και να ταξιδεύουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν λόγω της στρατιωτικής άσκησης που διεξάγει η Τεχεράνη στην περιοχή.