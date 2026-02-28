Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκε το απόγευμα η περιοχή της Σούδας, μετά την απόφαση για κλείσιμο της βάσης και την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων αεράμυνας.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας ενώ απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπαίνει κανείς που δεν έχει ειδικό ρόλο, παρά μόνο οι δυνάμεις ασφαλείας και το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της βάσης.

Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για την ναυτική βάση στο Μαράθι στην βόρεια πλευρά του κόλπου της Σούδας.

H κατάσταση στη Μέση Ανατολή έπειτα από το χτύπημα στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, φέρεται να έχει θέσει σε συναγερμό και την Αθήνα.

Σύμφωνα με πηροφορίες, «εικόνα» στις Ένοπλες Δυνάμεις δίνει η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» που επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, όπως επίσης πληροφορίες συγκεντρώνει η ελληνική δύναμη της συστοιχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στρατιωτικοί ακόλουθοι που υπηρετούν σε κομβικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανακοίνωση των «Φρουρών της Επανάστασης»

«Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός.

Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».

Γεραπετρίτης: «Η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων»

«Ήδη, από το πρωί, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ήδη, λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες. Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί, η Ελληνική Πολιτεία, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής», προσέθεσε.

«Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης, «ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία».

«Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.