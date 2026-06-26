Η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινότητας των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Χ.

Ο Α. Χαντζής, μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας, παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια με καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου με high-flow, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο πλαίσιο της παρατεταμένης ασιτίας και σε συνδυασμό με σοβαρό σύνδρομο επανασίτισης.

Να θυμίσουμε ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής έκανε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με ανάπλαση της περιοχής.

«Αυτή τη στιγμή διακομίζεται από τη ΜΕΘ του Γ. Γεννηματάς στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού» έγραφε η ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα, ενώ από την κοινότητα των Προσφυγικών κάλεσαν και σε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός.