Η αποκατάσταση της μέγιστης δυνατής παροχετευτικότητας και της βέλτιστης υδραυλικής λειτουργίας της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στις παρακείμενες περιοχές είναι ο στόχος του αντιπλημμυρικού έργου, προϋπολογισμού άνω των 46 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί για πρώτη φορά στα 120 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας των δύο αυτών αποδεκτών.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε, σήμερα, παρουσία της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, των αντιπεριφερειαρχών Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και Υποδομών και Δικτύων Πάρη Μπίλια, των δημάρχων Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη, καθώς και του εκπροσώπου του δημάρχου Νάουσας, αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Αστυνομίας Αντώνη Μπέζου.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση πυθμένα και κοίτης με εκτεταμένο καθαρισμό, τη διευθέτηση και αποκατάσταση των αναχωμάτων, την προστασία των πρανών από διάβρωση, την επένδυση και αναδιαμόρφωση της όχθης σε σημεία τεχνικών έργων, την κατασκευή μικρών τεχνικών παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση προσβάσεων στην κοίτη σε επιλεγμένα σημεία.

Οι εργασίες καλύπτουν, για την Τάφρο 66, το τμήμα από την εκβολή του ποταμού Αλμωπαίου (περιοχή Σκύδρας – Λιποχωρίου – Μαυροβουνίου) έως την εκβολή της στον Αλιάκμονα, συνολικού μήκους περίπου 34 χιλιομέτρων. Για τον ποταμό Λουδία αφορούν το τμήμα από τη γέφυρα της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών (περιοχή Ναυτικού Ομίλου Γιαννιτσών) έως τις εκβολές του στη θάλασσα, μήκους περίπου 38 χιλιομέτρων.

Στην τοποθέτησή της, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης, η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά δήλωσε: «Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Τάφρο 66 και στον ποταμό Λουδία. Προχωρούμε σε έναν γενναίο καθαρισμό και σε στοχευμένες υποδομές, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τα επεισόδια ρύπανσης και πλημμυρών του παρελθόντος, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τα δύο αλληλένδετα υγροτοπικά συστήματα. Η Περιφέρεια εξασφάλισε χρηματοδότηση περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου. Με την παρέμβασή μας ενισχύουμε ουσιαστικά την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή της τέως λίμνης Γιαννιτσών και ευρύτερα, διασφαλίζοντας ζωές και περιουσίες. Θέλω να συγχαρώ όσους εργάστηκαν μεθοδικά και με συνέπεια για να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη λύση σε ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Οι εργασίες αφορούν συνολικά 72 χιλιόμετρα και θα πραγματοποιηθούν με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura. Η καλή συνεργασία όλων απέφερε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα».

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης ανέφερε: «Έναν αιώνα μετά, γίνεται πράξη ένα έργο μεγάλης αξίας για τους συμπολίτες μας, ώστε η Τάφρος 66 και ο Λουδίας να γίνουν και πάλι πλήρως λειτουργικοί και να αποφευχθούν πιθανές πλημμύρες. Η μελέτη του έργου ξεκίνησε το 2014 από τον τότε Περιφερειάρχη και σημερινό Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα και σήμερα παίρνει “σάρκα και οστά”. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, η κάθε δυνατή βροχή μας προκαλούσε αγωνία για πιθανές καταστροφές. Με διαρκείς παρεμβάσεις καθαρισμού τάφρων και ρεμάτων και με έργα θωράκισης, καταφέραμε να είμαστε πλέον ασφαλείς. Το σημερινό έργο δίνει οριστική λύση και αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή. Ευχαριστώ θερμά την περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη Πάρη Μπίλια και όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν με συνέπεια. Συνεχίζουμε».

Στη σημασία του έργου αναφέρθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή, η οποία το 1979 πλήρωσε «φόρο αίματος» με τρία θύματα και τεράστιες καταστροφές από την υπερχείλιση της Τάφρου 66.

Πηγή: ΑΠΕ