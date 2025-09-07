Σώοι και καλά στη υγεία τους είναι οι 4 αλλοδαποί το σκάφος των οποίων βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστη αιτία στον κόλπο του Αγ. Όρους. Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη .

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.