Συναγερμός στην Πιερία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού δύο νεαρών στην περιοχή του Λιτόχωρου.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση εντοπισμού γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Γκόλνας, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο επιχειρούν συνολικά 9 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Παράλληλα, στις προσπάθειες εντοπισμού τους, συμμετέχει και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ. Οι δύο άνδρες αναζητούνται στην ορεινή περιοχή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανεύρεσης 2 ανδρών, στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 9 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026

