Σε αιφνιδιαστική επιχείρηση στις Φυλακές Κορυδαλλού προχώρησαν στελέχη του λεγόμενου «ελληνικού FBI», πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους, όπου εντόπισαν κρυμμένα αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε χθες (17/2), με τις αρχές να «χτενίζουν» σχολαστικά κάθε σημείο του σωφρονιστικού καταστήματος, αναζητώντας αντικείμενα που είχαν αποκρύψει οι κρατούμενοι.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και έπειτα από ενδελεχή έρευνα, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια στη Δ’ Πτέρυγα των φυλακών.